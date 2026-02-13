Pro Loco Isole Egadi brilla alla BIT 2026 di Milano: Egadi Slow conquista il pubblico con turismo autentico e sostenibile

La BIT 2026, la prestigiosa Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fieramilanocity, si tinge di blu Egadi grazie alla Pro Loco Isole Egadi. Nei primi due giorni della kermesse milanese, l’associazione ha rubato la scena presentando il progetto Egadi Slow, un’iniziativa innovativa che reinterpreta le perle del Trapanese – Favignana, Levanzo e Marettimo – attraverso i principi della sostenibilità, dell’identità locale e del turismo lento.

Primo giorno: il lancio con il sostegno UNPLI

Sin dall’inaugurazione, la Pro Loco ha svelato ufficialmente Egadi Slow, un percorso esperienziale che invita i visitatori a scoprire le Isole Egadi lontano dai ritmi frenetici, immergendosi in tradizioni, natura e comunità. Momento clou: il caloroso endorsement del Presidente nazionale UNPLI, Antonio La Spina. “Ringraziamo sentitamente il Presidente per il suo supporto concreto”, dichiarano dall’associazione. UNPLI, la rete che unisce oltre 6.500 Pro Loco in Italia, diffonderà il progetto sui suoi canali istituzionali, amplificandone la portata a livello nazionale. Un’alleanza strategica che infonde credibilità e rafforza la capacità di fare rete, posizionando le Egadi come modello di destinazione autentica e consapevole.

Seconda giornata: conferenza stampa con il Comune di Favignana

Non solo annunci, ma anche confronto concreto. Nella seconda giornata, la Pro Loco è stata ospite del Comune di Favignana alla conferenza stampa organizzata in fiera. Protagonista assoluta Giovanna Frizzale, socia e progettista del progetto, che ha illustrato con passione visione, obiettivi e prospettive di Egadi Slow. “Un turismo identitario e sostenibile che lega profondamente le Egadi al loro territorio”, ha spiegato Frizzale, delineando itinerari lenti tra sentieri naturalistici, prodotti locali e storie di comunità.

Il Sindaco di Favignana e l’amministrazione hanno ospitato l’evento con grande attenzione, confermando l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni. “Fare rete è la chiave per valorizzare al meglio il nostro patrimonio”, sottolineano dalla Pro Loco, grati per l’ospitalità ricevuta.

Le Isole Egadi continuano a emergere come faro di turismo responsabile. Con passione e determinazione, la Pro Loco lavora per promuovere un modello condiviso che attragga viaggiatori attenti all’ambiente e alla cultura autentica. La BIT 2026 non è solo una vetrina, ma un trampolino per portare il “lento” delle Egadi nel cuore dell’Italia.

Giovanna Frizzale e Massimo Saladino