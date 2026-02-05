Birgi: “Oltre 50mila passeggeri transitati nello scalo trapanese nel primo mese del 2026”

Il 2026 si apre con numeri da record per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Gennaio chiude con 50.183 passeggeri e 495 movimenti, segnando il dato più alto registrato nel mese di gennaio dal 2018 ad oggi. Un risultato che testimonia l’efficacia delle strategie messe in campo da Airgest e il sostegno delle politiche regionali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali siciliane.

Il cambio di passo con la base Ryanair

L’avvio della base operativa Ryanair il 7 gennaio scorso ha impresso una forte accelerazione all’attività dello scalo. I movimenti sono aumentati del 60% rispetto al bimestre precedente e del 67% rispetto alla stagione invernale 2024-2025. Sul fronte passeggeri, la crescita è costante su base pluriennale: +45% rispetto al gennaio 2025, +28% sul 2024 e +16% sul 2023. Un elemento particolarmente significativo riguarda il traffico internazionale, cresciuto del 341% grazie all’ampliamento del network di collegamenti. Se negli anni passati la stagione invernale prevedeva solo il volo per Malta, oggi lo scalo offre destinazioni come Charleroi, Baden Baden, Bratislava, Katowice e Stansted, quest’ultimo operativo già da novembre.

Il piano industriale di Airgest

I dati confermano l’avvio della seconda fase del piano industriale di crescita aeroportuale. Il management di Airgest ha lavorato con determinazione per creare le condizioni necessarie all’insediamento della base operativa del vettore irlandese, investendo su infrastrutture e servizi per garantire standard operativi competitivi. Le destinazioni nazionali registrano coefficienti di riempimento significativi: Bologna, Bergamo e Roma raggiungono l’82%, Pisa l’81%. Le rotte internazionali mostrano un load factor medio del 51%, in linea con la stagionalità del settore. “Questi numeri rappresentano la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”, dichiara il presidente di Airgest, dottor Salvatore Ombra. “L’insediamento della base Ryanair è il risultato di un lavoro di squadra che guarda al futuro dello scalo con ambizione e concretezza. Il dato di gennaio certifica l’entrata nella fase operativa della nostra strategia di sviluppo: abbiamo costruito le condizioni per una crescita sostenibile e strutturata. Il potenziamento del network internazionale, con un incremento del 341%, dimostra che l’aeroporto di Trapani Birgi è oggi un hub competitivo e attrattivo per i vettori e per i passeggeri. Continueremo su questa linea per consolidare la crescita e ampliare ulteriormente i collegamenti”.

Le politiche regionali per la connettività

Questi risultati positivi sono frutto dell’attività svolta dal Governo Schifani in sinergia con l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana. Un ruolo determinante lo ha giocato l’eliminazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, provvedimento normativo che ha permesso di detassare e abbassare il costo dei biglietti aerei, rendendo più accessibili i voli e più competitivo il sistema aeroportuale siciliano. L’attività incessante del management di Airgest si inserisce perfettamente negli obiettivi del Governo Schifani di potenziare gli scali aeroportuali presenti sul territorio siciliano. La politica di investimenti continui sulle infrastrutture aeroportuali dell’isola, unita alle misure normative di sostegno al settore, costituisce un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico della regione, favorendo mobilità, turismo e opportunità di crescita per tutti i territori. Con questi risultati, l’aeroporto Vincenzo Florio si conferma asset strategico per il territorio e volano di sviluppo per l’economia locale, proiettando Trapani e la Sicilia occidentale verso nuove prospettive di crescita e connettività.​​​​​​​​​​​​​​​​