Campobello: 50mila euro per il restyling della villetta di via Fiume

Nuove risorse per il decoro urbano e gli spazi pubblici di Campobello di Mazara. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro destinato alla riqualificazione della villetta comunale di via Fiume, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area più sicura, accogliente e fruibile, soprattutto da parte di bambini e famiglie. Il contributo è stato concesso con D.D.G. n. 397 del 27 febbraio 2026 dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, nell’ambito del bando “Sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano”, a cui il Comune aveva partecipato presentando un apposito progetto.

L’intervento prevede una serie di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione complessiva dell’area: dalla messa in sicurezza dei muretti perimetrali alla sistemazione delle aiuole, fino alla piantumazione di nuove essenze arboree. In programma anche l’installazione di panchine e la realizzazione di un parco giochi, pensato per offrire uno spazio dedicato ai più piccoli e incentivare la socialità all’interno della villetta. A curare la progettazione sono stati i tecnici comunali, l’ingegnere Calogero Passanante e il geometra Vito Etiopia, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento è affidato all’architetto Antonio Giarraputo. L’Amministrazione comunale sottolinea come questo finanziamento rappresenti un ulteriore risultato di un lavoro costante portato avanti negli anni per intercettare fondi pubblici e investirli in interventi concreti sul territorio. L’obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendendo Campobello sempre più vivibile e attenta alle esigenze della comunità.