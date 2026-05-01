Calcio a 5, il Futsal Mazara sogna la rimonta nella semifinale play off

“Non è ancora finita”. È questo lo slogan che ha accompagnato il Futsal Mazara per tutta la settimana e che sintetizza perfettamente lo spirito con cui i gialloblù si avvicinano alla gara di ritorno della semifinale play off di Serie A2. Sabato 2 maggio, alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata a Mazara del Vallo, la squadra allenata da mister Vincenzo Bruno affronterà l’Eur Calcio a 5, nel match che vale l’accesso alla finale.

Si riparte dal 3-0 in favore dei capitolini maturato nella gara d’andata al PalaToLive, un risultato che costringe i gialloblù a inseguire ma che non spegne le ambizioni della società mazarese. Sabato, ancora di più, servirà una prestazione di alto livello per riaprire il discorso qualificazione.

Il Futsal Mazara sa di avere di fronte un avversario solido e organizzato. Allo stesso tempo, però, i gialloblù sono consapevoli delle proprie qualità e della possibilità di giocarsi tutte le proprie carte davanti al pubblico di casa, con il Palazzetto che rappresenta un autentico fortino per la truppa di mister Bruno.

Il regolamento prevede il passaggio del turno in base al numero complessivo di reti nelle due gare. In caso di parità di reti tra andata e ritorno, si disputeranno due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, accederà alla finale la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Dunque sarà fondamentale anche il supporto del pubblico. Il Palazzetto è chiamato a spingere il Futsal Mazara in una sfida che richiederà energia, carattere e grande determinazione. Perché, come recita lo slogan della settimana, non è ancora finita.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Gabriele Pette della sezione di Bologna e Mauro Bontorin della sezione di Bassano del Grappa, con Angelo Iacona di Ragusa al cronometro.