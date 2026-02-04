Airgest esulta per i dati di inizio 2026. “Il miglior gennaio degli ultimi anni”

Il management di Airgest esprime soddisfazione per i dati sul traffico passeggeri del primo mese del 2026 all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. “E’ un risultato che premia il lavoro di questi anni”, si legga sulla pagina social della società di gestione dello scalo trapanese.

“Gennaio – scrive Airgest – ha registrato il numero più alto di passeggeri dal 2018 ad oggi, segnando una crescita costante che si consolida mese dopo mese. L’avvio della base operativa Ryanair ha impresso l’accelerazione che lo scalo attendeva. La stagione invernale, tradizionalmente limitata al solo collegamento con Malta, oggi vede un network ampliato con destinazioni europee come Charleroi, Baden Baden, Bratislava, Katowice e Stansted. Il traffico internazionale è cresciuto in modo significativo, aprendo nuove opportunità per il territorio. I collegamenti nazionali registrano ottimi coefficienti di riempimento, con Bologna, Bergamo, Roma e Pisa che confermano l’attrattività dello scalo. Sono dati in linea con la stagionalità, ma soprattutto sono il segno di una strategia che funziona”.

Il presidente di Airgest Salvatore Ombra dichiara “Questi risultati non arrivano per caso. Sono il frutto delle sinergie tra la gestione di Airgest e le politiche del Governo Schifani che hanno reso più competitivo lo scalo Vincenzo Florio, a vantaggio di tutto il sistema aeroportuale siciliano. Siamo entrati nella seconda fase del piano industriale di crescita con risultati concreti e con l’impegno di continuare su questa strada. Trapani Birgi guarda al futuro con ambizione e concretezza”.