Mazara, al via il “Maggio dei Libri 2026”: un mese di eventi tra cultura e partecipazione

Un mese interamente dedicato ai libri, alla lettura e alla condivisione culturale. Mazara del Vallo si prepara a vivere il “Maggio dei Libri 2026”, in programma fino al 30 maggio, con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgerà scuole, associazioni, biblioteche, librerie e istituzioni. Il tema scelto per quest’anno è “Ogni libro è una creatura viva”, un titolo evocativo che richiama il valore dinamico della lettura come strumento di crescita, relazione e costruzione del futuro. A presentare l’iniziativa è stata l’assessore comunale al Turismo, Eventi e Cultura Germana Abbagnato, che sottolinea il significato profondo del progetto: “Non è un semplice calendario di eventi, ma il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto diverse realtà del territorio. Una rete viva che dimostra come la cultura, quando è costruita insieme, diventa un vero strumento di crescita collettiva”.

Il “Maggio dei Libri” si inserisce nella campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura e sostenuta dal Ministero della Cultura, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Mazara del Vallo aderisce all’iniziativa nell’ambito del Patto per la Lettura, rafforzando il proprio percorso come “Città che legge”, riconoscimento che valorizza l’impegno nella promozione culturale e nella diffusione della lettura. Protagonista di questa edizione sarà proprio la rete territoriale, con un ruolo centrale affidato alle scuole, alle associazioni e agli operatori culturali. “La partecipazione delle scuole è un segnale importante – ha evidenziato la coordinatrice del Patto per la Lettura Catia Catania – perché dimostra come la lettura venga sempre più percepita come un valore condiviso. Gli studenti porteranno le letture fuori dalle aule, animando piazze, biblioteca, centro storico e altri spazi della città”. Uno degli aspetti più significativi del programma è proprio la volontà di “portare i libri tra la gente”. Non solo spazi istituzionali, dunque, ma anche quei luoghi fisici quotidiani che rappresentano veri e propri simboli della città, come la villa comunale o i vicoli del centro storico, fino al Teatro Garibaldi e ai circoli dei pensionati. Un modo per trasformare la lettura in un’esperienza collettiva, capace di unire generazioni diverse e creare occasioni di incontro.

Il calendario prenderà il via mercoledì 29 aprile alle ore 11 in piazza della Repubblica con “Viaggiatori di parole”, un percorso di lettura curato dall’Istituto Comprensivo Borsellino-Ajello. L’iniziativa, inserita nel progetto “Storie in movimento, fiabe, natura e inclusione”, metterà in dialogo Sicilia e Liguria, creando un ponte ideale tra comunità diverse accomunate dalla passione per la lettura. Nel corso del mese si susseguiranno poi incontri, laboratori, letture pubbliche e momenti di animazione culturale, tutti accomunati dall’obiettivo di promuovere il libro come strumento di crescita personale e collettiva. Al centro del “Maggio dei Libri” c’è una visione chiara: la cultura non è evento isolato, ma processo condiviso. Un percorso che punta a rafforzare il tessuto sociale, a stimolare il pensiero critico e a creare nuove opportunità di partecipazione. Il tema scelto, ispirato anche all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, richiama proprio questa dimensione: il libro come organismo vivo, capace di generare idee, relazioni e cambiamento.