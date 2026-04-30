Trapani set ‘mistico’ a cielo aperto: al via le riprese della quinta stagione di Màkari

Proseguono a Trapani le riprese della quinta stagione di Màkari, la fiction di successo che continua a valorizzare il territorio trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, capace di affascinare il pubblico nazionale e internazionale. Nella giornata odierna, il cuore della produzione si è spostato nella suggestiva Chiesa del Collegio dei Gesuiti, dove le atmosfere legate ai Misteri hanno offerto scenari di grande impatto visivo e culturale. Le riprese proseguiranno poi alla Casina delle Palme, location elegante che farà da sfondo a scene ricche di arte e spettacolo, contribuendo a raccontare l’anima autentica della città.

A visitare il set è stato il sindaco Giacomo Tranchida, che ha espresso soddisfazione per la presenza della produzione in città. “È stato un grande piacere visitare il set della quinta stagione di Màkari, che ancora una volta sceglie Trapani come protagonista assoluta”, ha dichiarato. Accompagnato da Ivan Ferrandes, il primo cittadino ha incontrato anche gli attori Domenico Centamore e Claudio Gioè, raccogliendo apprezzamenti anche sulla ristorazione locale. Il sindaco ha sottolineato come il patrimonio artistico e culturale della città rappresenti “il vero cuore della produzione”, capace di offrire scenari suggestivi e storie in grado di coinvolgere il pubblico. Non solo visibilità, ma anche ricadute concrete: produzioni di questo livello, infatti, contribuiscono a promuovere Trapani nel mondo e a generare un impatto positivo sull’economia locale, stimolando turismo e opportunità. Trapani si conferma così sempre più attrattiva per il settore audiovisivo, consolidando il proprio ruolo di protagonista tra le location più apprezzate del panorama italiano.