Il Primo Maggio del “lavoro dignitoso”

C’è un equivoco ostinato, quasi comodo, quando si parla di lavoro dignitoso: ridurlo a slogan, a parola da sventolare il Primo Maggio e poi riporre in un cassetto fino all’anno successivo. Ma il “lavoro dignitoso” non è una formula da manifestazione. È una linea di confine. Da una parte c’è il lavoro che permette di vivere, dall’altra quello che costringe a sopravvivere. Negli anni abbiamo accettato una lenta trasformazione, quasi senza accorgercene. Il lavoro si è fatto più fragile, più incerto, più ricattabile. Non sempre manca: spesso c’è, ma non basta. Non basta lo stipendio, non basta la stabilità, non basta la sicurezza. E allora si lavora di più, si accetta di più, si tollera di più. Fino a normalizzare ciò che normale non è.

Mi colpisce sempre come la parola “dignità” venga usata con leggerezza. È una parola pesante, invece. Significa poter dire no. Significa non dover scegliere tra lavorare e vivere. Significa tornare a casa la sera. Eppure, proprio questo ultimo punto continua a essere tragicamente in discussione. I numeri parlano chiaro, anche quando non vogliamo ascoltarli. Nel 2025 in Italia sono morte sul lavoro centinaia di persone. Nei primi mesi del 2026 il conto continua a salire. Non sono cifre astratte: sono nomi, famiglie, vite interrotte. Ogni volta si ripete lo stesso copione: cordoglio, promesse, indignazione. Poi il silenzio. E il ciclo ricomincia. C’è qualcosa di profondamente sbagliato in un sistema che considera queste morti come una variabile inevitabile. Non lo sono. Non possono esserlo. Dietro ogni incidente c’è quasi sempre una scelta: un controllo mancato, una norma aggirata, un risparmio di troppo, una fretta che vale più della prudenza. Non è fatalità, è responsabilità. E finché non si avrà il coraggio di dirlo fino in fondo, nulla cambierà davvero.

Il problema è anche culturale. Abbiamo interiorizzato l’idea che il lavoro, in quanto tale, sia sempre un bene. Che “almeno lavori” sia una consolazione sufficiente. Ma non è così. Non tutto il lavoro è uguale. C’è lavoro che costruisce e lavoro che consuma. C’è lavoro che emancipa e lavoro che imprigiona. E allora forse dovremmo smettere di chiederci quanti lavorano e iniziare a chiederci come lavorano. Con quali diritti, con quale sicurezza, con quale prospettiva. Perché un’economia che cresce senza garantire dignità non è davvero crescita. È squilibrio. Il lavoro dignitoso non è un lusso, né una concessione. È la base minima di una società che voglia definirsi giusta. Eppure oggi appare quasi come un obiettivo da riconquistare, pezzo dopo pezzo. Nei contratti, nei cantieri, negli uffici, nei campi.

Non basteranno le leggi, da sole. Servono controlli, certo. Servono sanzioni. Ma serve anche un cambio di sguardo da parte di chi governa. Serve smettere di considerare il lavoro come un costo da comprimere e iniziare a vederlo per ciò che è: una dimensione essenziale della vita delle persone. E serve memoria. Perché dimenticare è il primo passo per accettare. E accettare, in questo caso, significa rendere tutto questo normale. Il lavoro dignitoso, oggi, è una battaglia aperta. Non riguarda solo chi è più esposto, chi lavora nei contesti più fragili o pericolosi. Riguarda tutti. Perché abbassare l’asticella dei diritti, anche di poco, significa abbassarla per tutti.

La vera domanda, allora, è semplice ma scomoda: che tipo di lavoro siamo disposti ad accettare come società? Fin dove siamo disposti a spingerci, in nome della produttività, del profitto, della competitività? Finché non avremo una risposta onesta, il lavoro continuerà a restare sospeso su quella linea sottile. Tra dignità e rinuncia. Tra vita e rischio. E, troppo spesso, tra ritorno e non ritorno.