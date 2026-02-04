Caso Barone-Controcorrente, Ciminnisi e Cirrincione (M5S): “Scelta deludente”

In merito al comunicato diffuso dal movimento Controcorrente, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi e il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione esprimono amarezza rispetto all’annuncio dell’assessora provinciale Laura Barone che, dopo nove anni di militanza come consigliera comunale ad Alcamo, lascia il Movimento 5 Stelle.

«Si tratta di una scelta che delude profondamente, sul piano politico e personale – esordisce Ciminnisi – soprattutto se si considera che il Movimento 5 Stelle ha sempre fatto della critica al cambio di casacca e all’opportunismo politico uno dei suoi elementi identitari».

«Non posso fare a meno di stigmatizzare il tentativo di far passare questa scelta come un rinnovato impegno per il territorio, quando è evidente a chiunque che è slegata da percorsi politici e da rapporti di fiducia e di rappresentanza che negli anni si sono costruiti nel territorio trapanese» continua la deputata.

«È una decisione maturata successivamente alla sua elezione nell’ambito delle elezioni provinciali di secondo livello. Pur nella consapevolezza della natura indiretta delle elezioni provinciali – ribadisce Patrick Cirrincione – il mandato politico ricevuto deriva comunque da un percorso chiaro, da un’appartenenza riconoscibile e da una collocazione politica che hanno determinato il sostegno degli amministratori chiamati al voto».

«È difficile non leggere questa scelta, più che come il risultato di un percorso coerente e riconoscibile, come la prevalenza di aspirazioni personali che in questo momento trovano spazio in nuovi contenitori – conclude Cirrincione –. La credibilità della politica e delle istituzioni passa anche dalla coerenza dei percorsi compiuti. Su questi principi, l’impegno del m5s continuerà, senza ambiguità».