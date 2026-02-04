Controcorrente fa il pieno nel trapanese: gli assessori Barone e Genco aderiscono al progetto. VIDEO

Una giornata piena di nuovi ingressi quella che è avvenuta stamattina all’Hotel Vittoria di Trapani, con la presentazione di Andrea Genco, come assessore oltre al nuovo innesto dell’assessora alla Provincia Laura Barone, che arriva dalle fila dei Cinque Stelle. “Oggi – dice il deputato regionale e leader di Controcorrente – non posso che fare i complimenti a Genco. Siamo sicuri che farà un grande lavoro e Controcorrente con lui entra a pieno titolo nel governo della città. Faremo di tutto per portare risultati concreti. E lo stesso vale per Laura, consigliere comunale e assessore in provincia. E non è tutto perché domani ad Alcamo nascerà anche il primo gruppo consiliare della Sicilia. Stiamo crescendo e siamo sempre più attrattivi. Ci tengo a precisare che il movimento è sì Ismaele La Vardera, ma anche Andrea Genco, Laura Barone e tanti altri amministratori. Questo prova che siamo anche forza propositiva che riesce a governare. Per concludere, siamo sicuri che alle prossime regionali Controcorrente avrà il proprio rappresentante trapanese al Parlamento Siciliano”.

Controcorrente punta a Libero Consorzio e Comuni trapanesi

Un quadro chiaro quello delineato dal leader di Controcorrente e che guarda al futuro della Provincia proprio con Laura Barone. “Il mio ingresso – continua la Barone – è una continuità dei miei valori. Noi sappiamo che a livello provinciale e regionale serve uno slancio più veloce per i Comuni e quello che sta succedendo a Niscemi lo conferma. Entrante in Controcorrente oggi è un’occasione, quella di far parte di un progetto che guarda alle persone ed ai loro bisogni. Noi dobbiamo dare assoluta priorità a temi come l’ambiente, sanità e vicinanza ai giovani. Ritengo che la provincia di Trapani, non è seconda a nessuno ma bisogna coltivare l’identità di ogni singolo Comune perché la bellezza che ha questa terra è dettata dalla singolarità di ogni luogo”. E non è mancato neanche l’apporto di Andrea Genco, che qualche mese fa è stato presentato in Controcorrente, proprio all’Hotel Vittoria come vicepresidente del consiglio comunale e che oggi è assessore del capoluogo trapanese. “Stiamo attirando – conclude Genco – l’attenzione di tanti ragazzi e ragazze che vengono da esperienze civiche. Controcorrente ha riacceso la voglia e la passione di questi che vogliono battersi per la città. E sono contento che il gruppo ABC di Alcamo siano qui, a loro mi lega un profondo affetto. Domani anche io sarò ad Alcamo per l’apertura del faro e il 14 presenteremo i primi 10 punti programmatici e la Provincia di Trapani sarà presente”. E infatti, domani ad Alcamo l’ulteriore ingresso in Controcorrente del gruppo ABC, oggi presente alla conferenza con il presidente Caterina Camarda e il consigliere comunale Leonardo Maniscalco e nelle scorse ore ha anche aderito il consigliere di Paceco, Giuseppe Ranno. Tra il pubblico c’era anche l’ex deputato alla Camera, Massimo Fundarò.