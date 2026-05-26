Marsala ha la sua sindaca: Andreana Patti vince con oltre il 50%￼￼￼￼

Marsala ha la sua nuova sindaca: è Andreana Patti, sostenuta dalla coalizione di centrosinistra. Con oltre il 50% di voti, ha di gran lunga superato lo sbarramento necessario del 40% per essere eletta a primo turno. Ieri, dopo un corteo, ha preso simbolicamente ‘possesso’ del Municipio, che prima era guidato da Massimo Grillo giunto secondo, grazie soprattutto al voto disgiunto. Ma non è bastato per fermare l’ottima campagna elettorale della Patti, iniziata a novembre e sostenuta da solide liste. A farne più le spese, soprattutto a causa del voto disgiunto, è la candidata sindaco del centrodestra unito, Giulia Adamo, che già si interroga su eventuali ‘franchi tiratori’. Il centrodestra insomma, si è affossato dall’interno.

Andreana Patti governerà, possibilmente con PD, Sì muove la città, Con-patti, ProgettiAmo Marsala, Marsala Civica. Ancora in bilico AVS, per il superamento della soglia di sbarramento del 5%. Ancora mancano alcune sezioni da scrutinare. E si sapranno già i consiglieri eletti.