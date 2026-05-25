Marsala, Massimo Grillo: “Centrodestra sconfitto, ci sono stati errori”. VIDEO

Massimo Grillo, giunto secondo in questa competizione elettorale, parla al comitato elettorale, ringrazia chi lo ha votato ma dà una stoccata al centrodestra che si è unito con Giulia Adamo.
L’ARRIVO TRA GLI APPLAUSI AL COMITATO
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Massimo Grillo, giunto secondo in questa competizione elettorale, parla al comitato elettorale, ringrazia chi lo ha votato ma dà una stoccata al centrodestra che si è unito con Giulia Adamo.
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