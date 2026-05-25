Marsala, Massimo Grillo: “Centrodestra sconfitto, ci sono stati errori”. VIDEO

redazione

Marsala, Massimo Grillo: “Centrodestra sconfitto, ci sono stati errori”. VIDEO

Condividi su:

lunedì 25 Maggio 2026 - 20:23

Massimo Grillo, giunto secondo in questa competizione elettorale, parla al comitato elettorale, ringrazia chi lo ha votato ma dà una stoccata al centrodestra che si è unito con Giulia Adamo.

L’ARRIVO TRA GLI APPLAUSI AL COMITATO

GUARDA IL VIDEO

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta