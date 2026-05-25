La vittoria di Andreana Patti a primo turno con oltre il 51% – ancora ci sono sezioni da scrutinare – e del centrosinistra, consegna anche un clima molto caldo. Nasconde la delusione Giulia Adamo, che con il sostegno di tutto il centrodestra unito, giunge terza dietro il sindaco uscente Massimo Grillo. A non celare l’amarezza è Eleonora Lo Curto, esponente della Lega. Dito puntato contro il voto disgiunto che ha penalizzato la Adamo ed ha lanciato al secondo posto Massimo Grillo.

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Si festeggia dalla parte di Andreana Patti. La segretaria del PD di Marsala e candidata al Consiglio Linda Licari dice che è il “risultato che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato tra la gente, ascoltando i bisogni dei cittadini in tutti questi anni. Andreana Patti troverà tante criticità da risolvere. Ma siamo qui per continuare ad ascoltare i cittadini”. “Non siamo scaduti nelle logiche delle provocazioni e delle bugie. Oggi finisce la campagna elettorale ma iniziamo subito a lavorare” sono le prime parole dell’assessore designato da Andreana Patti, Daniele Nuccio, candidato consigliere nella lista AVS.

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Michele Gandolfo, leader di Marsala Civica e candidato consigliere afferma: “E’ un risultato che non mi sorprende, hanno fatto di tutto per parlare male di Andreana. Ma il 50% è un grande risultato. Non ci saranno problemi di sorta per tenere unita tutta la coalizione”. Soddisfatto l’ex generale in pensione e assessore designato dalla Patti, Salvatore Vullo: “Lavoreremo da giorno uno. Non so ancora quali siano le mie deleghe, ma sicuramente la sicurezza della città è primaria. Andreana Patti non mi ha lasciato scelta, lei mi ha cercato ed io non ho potuto fare altro che dire di sì”.

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