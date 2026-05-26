Marsala: dieci liste superano lo sbarramento e vanno in Consiglio. Di Girolamo il più votato

Prende forma la nuova geografia politica del Consiglio comunale di Marsala, a cui – complessivamente – accederanno le 10 liste che hanno superato lo sbarramento del 5%. I consiglieri della maggioranza di Andreana Patti saranno distribuiti tra cinque liste: Si muove la Città, Compatti per Marsala, Pd, Progettiamo Marsala e Marsala Civica.

In particolare, Si muove la città è risultata la lista più votata, con il 12,4% e dovrebbe portare a Sala delle Lapidi quattro consiglieri comunali. Il resto sarà diviso tra le altre liste: Compatti per Marsala è all’8,93%, il Partito Democratico all’8,84%, Progettiamo Marsala al 6,04%, Marsala Civica al 5,75%. Resta poco al di sotto del quorum del 5% la lista di Alleanza Verdi Sinistra. Niente da fare per M5S e Psi, che si fermano al 2%.

Nella coalizione di Massimo Grillo superano il quorum Liberi (9,48%) e Udc (8,19%), trascinata dall’exploit del giovane assessore uscente Gaspare Di Girolamo, mentre resta fuori il veterano Pino Ferrantelli. Non avranno rappresentanti in Consiglio Lilibeo Viva (3,76%) e Vivere la Città (3,52%). La legge dispone che il secondo classificato tra i sindaci vada in Consiglio comunale: per cui, a distanza di 34 anni, Massimo Grilllo tornerà a sedere tra gli scranni consiliari di Sala delle Lapidi, come leader dell’opposizione.

Nella coalizione di Giulia Adamo superano la soglia del 5% Fratelli d’Italia (6,03%), Lega (5,63%) e Forza Italia (5,91%). Più indietro Noi Moderati (4,47%), Coraggio e Passione (2,58%) e il Movimento Popolare Arcobaleno (1,34%).

La lista meno votata è Marsala Futura, con lo 0,34%.

Di seguito i candidati più votati per ogni lista con 65 sezioni scrutinate su 80 (fonte Comune di Marsala)

Compatti per Marsala: Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Oreste Alagna, Daniele Bertolino

Progettiamo Marsala: Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Flavio Coppola, Francesca Russo

Vivere la Città: Beatrice Patti, Francesco Marino, Matteo Trapani

Movimento Popolare Arcobaleno: Sebastiano Grasso, Luana Crimi, Mary Genna

Lilibeo Viva: Michele Accardi, Ignazio Bilardello, Salvatore Agate

Liberi: Giampaolo Abrignani, Sammartano Flavia, Massimo Felice Fernandez

Udc: Gaspare Di Girolamo, Pino Ferrantelli, Maria Licari

Pd: Linda Licari, Mario Rodriquez, Piero Cavasino, Anna Caliò

Forza Italia: Enzo Sturiano, Vito Milazzo Elia Martinico

Marsala Civica: Michele Gandolfo, Rino Passalacqua, Angela Consentino

Si muove la Città: Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Federica Meo, Marco Bonfratello, Angela Caradonna

Movimento 5 Stelle-Avanti Psi: Aldo Rodriquez, Francesca Venuti

Coraggio e Passione: Pino Cordaro e Antonella Morsello

Avs: Daniele Nuccio, Roberta Pulizzi, Cristina Genna

Noi Moderati: Ivan Gerardi, Walter Alagna, Maria Luisa Lombardo

Lega: Duilio Piccione, Rosanna Genna, Anna Lisa Trono

Marsala Futura: Erino Licari, Leonardo Curatolo