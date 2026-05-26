Ad Alcamo un arresto per spaccio di droga e porto abusivo di armi

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, un soggetto alcamese di 52 anni. Il 52enne nel corso di un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di trentadue dosi di sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di 11,5 grammi, una dose di marijuana, una dose di hashish e un coltello a serramanico del genere vietato. Arma e stupefacente venivano posti sotto sequestro e all’esito dell’udienza che convalidava l’arresto, per il 52enne non veniva sottoposto a ulteriori misure restrittive.