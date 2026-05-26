Marsala: ecco la nuova composizione del Consiglio comunale

Dagli uffici del Comune di Marsala i dati, sempre più vicini all’ufficialità, stanno definendo la nuova composizione del Consiglio comunale di Marsala. Come preannunciato, la maggioranza di Andreana Patti potrà contare su 15 consiglieri, mentre le opposizioni saranno rappresentate complessivamente da nove consiglieri. Ci sarà il candidato sindaco secondo classificato (Massimo Grillo) assieme a cinque consiglieri della sua coalizione. Tra questi Gaspare Di Girolamo, che risulta l’unico ad andare sopra le mille preferenze, superando Sturiano (che era stato il più votato nel 2007, 2012, 2015, 2020) e Linda Licari. Tre, invece, i consiglieri della coalizione di Giulia Adamo, che oltre a Sturiano porta a Sala delle Lapidi Carini e Piccione.

Cinque seggi per Si muove la città. Entrano in Consiglio comunale Lillo Gesone (609), Giovanni Maniscalco (595), Marco Bonfratello (519), Federica Meo (493), Angela Caradonna (453).

Tre seggi per Compatti per Marsala: Gabriele Di Pietra (779), Leo Orlando (620), Oreste Alagna (538).

Tre seggi anche per il Partito Democratico: Linda Licari (887), Mario Rodriquez (586), Piero Cavasino (465).

Due seggi per ProgettiAmo Marsala: Eleonora Milazzo (639), Piergiorgio Giacalone (546).

Due seggi per Marsala Civica-Sud Chiama Nord: Michele Gandolfo (298) e Rino Passalacqua (278).

Nella coalizione di Grillo prende tre seggi il movimento Liberi: Giampaolo Abrignani (791), Maria Flavia Sammartano (536), Massimo Fernandez (469).

Due seggi per l’Udc: Gaspare Di Girolamo (1680) e Pino Ferrantelli (595).

La coalizione di Giulia Adamo prende tre seggi con Francesco Carini di Fratelli d’Italia (693 voti), Enzo Sturiano di Forza Italia (940) e Duilio Piccione della Lega (520).