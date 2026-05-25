Marsala: in 29 sezioni su 80 exploit di Liberi, “Sì muove la città” sopra tutti

Arrivano i primi dati sulle liste, ma ancora i dati oscillano e ci sono movimenti che sfiorano la soglia dello sbarramento. In 29 sezioni su 80, la lista più votata è quella appannaggio della sindaca eletta Andreana Patti, ovvero “Sì muove la città” vicina al 12.32% dove i primi nomi che risaltano sono l’ex consigliere provinciale Giovanni Maniscalco e l’ex consigliera comunale Federica Meo; seguita – e questo è un dato che potrebbe sembrare stano – dalla lista di Massimo Grillo, Liberi intorno al 10.42%. Qui fanno bene l’ex portavoce di Massimo Grillo Abrignani, poi l’attuale consigliere comunale Massimo Fernandez e l’avvocata Flavia Sammartano, già segretaria di Grillo.

Terza la lista Con-Patti, dove il dottor Bertolino sembra in testa su Alagna, Orlando e Di Pietra. Ma lo ribadiamo 29 sezioni su 80 sono ancora troppo poche. Il PD è a 8.84%, con Linda Licari che primeggia su Rodriquez, Cavasino, Caliò e Di Girolamo. Dato inatteso per l’Udc che sembra inizialmente non superare la soglia di sbarramento e che invece si attesta al 7.25% con l’ex assessore Gaspare Di Girolamo e Ferrantelli su tutti. A 5.98% c’è ProgettiAmo Marsala, Eleonora Milazzo, Flavio Coppola, Piergiorgio Giacalone e Francesca Russo sono i nomi con più voti. Forza Italia è a 5.83%, con il Presidente del Consiglio comunale uscente Enzo Sturiano davanti alla consigliera uscente Elia Martinico, a Parrinello e Vito Milazzo, consigliere comunale e provinciale. Marsala Civica – Sud Chiama Nord si attesta per ora al 5.76% con Michele Gandolfo, leader del movimento, Consentino e il consigliere Carnese in primis. Fratelli d’Italia si ferma al momento al 5.72%, prendono ottimi voti l’esponente dell’Assise Civica Lele Pugliese, Francesco Carini e il consigliere uscente Bonomo. Supera lo sbarramento anche la Lega con il 5.42% dove in testa figurano l’avvocato Duilio Piccione e Anna Lisa Trono, già nota al centrodestra. Ancora in bilico AVS – Alleanza Verdi Sinistra sotto il 5% – i più votati al momento Daniele Nuccio (designato assessore dalla Patti), la docente Roberta Pulizzi (con un passato a Palazzo VII Aprile), la ‘verde’ Cristina Genna, Sahara Ferracane, così come “Noi Moderati-Noi Marsalesi” in cui c’è un testa a testa tra l’ex assessore di Grillo Ivan Gerardi e il suo collega d’Aula Walter Alagna. Le altre liste sono tutte sotto la soglia dello sbarramento.