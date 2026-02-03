Strade campobellesi dissestate, Open Fiber: “Stiamo lavorando, ritardi dovuti al maltempo”

Giorni fa il sindaco di Campobello di Mazara è intervenuto con un’ordinanza sindacale disponendo la sospensione dei lavori in corso di Enel e Open Fiber (dopo le diffide), fino a quando le strade interessate non fossero state ripristinate. Le due società hanno eseguito, rispettivamente, interventi di potenziamento della rete di alta tensione e lavori per la posa della fibra ottica, senza però procedere al corretto rifacimento del manto stradale. Ora però, la società Open Fiber è intervenuta in proposito, precisando che a Campobello di Mazara le attività di ripristino del manto stradale sono già in corso da circa due settimane.

“Le eventuali criticità, opportunamente riscontrate e documentate, verranno sanate come già previsto dalla normativa vigente, dalle autorizzazioni concesse dal Comune e dai contratti sottoscritti con le imprese esecutrici dei lavori. Open Fiber è del resto impegnata nella realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni all’avanguardia, da Nord a Sud, dalle aree metropolitane alle zone meno popolate, con attenzione prioritaria alla sicurezza e alla sostenibilità dei suoi cantieri: ogni eventuale violazione verrà perciò sanzionata” affermano da Open Fiber, che sottolinea la sua piena disponibilità a dialogare con gli enti direttamente coinvolti per individuare le migliori soluzioni possibili al completamento della nuova rete in fibra ottica, oltre a fornire costanti aggiornamenti sull’esecuzione dei ripristini. Eventuali ritardi sono infine da attribuire anche al maltempo che in queste ultime settimane ha interessato la Sicilia.