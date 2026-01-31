Lavori strade, il sindaco di Campobello ferma i cantieri: “Prima il ripristino del manto”

Dopo le diffide formali inviate alle società Enel e Open Fiber, il sindaco di Campobello di Mazara è intervenuto con un’ordinanza sindacale disponendo la sospensione dei lavori in corso, fino a quando le strade interessate non verranno adeguatamente ripristinate. Le due società hanno eseguito, rispettivamente, interventi di potenziamento della rete di alta tensione e lavori per la posa della fibra ottica, senza però procedere al corretto rifacimento del manto stradale, creando disagi alla viabilità e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. L’Amministrazione comunale, pur riconoscendo l’importanza strategica delle opere realizzate — destinate a migliorare servizi essenziali per la città — ribadisce la necessità che tali interventi vengano effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente, degli accordi sottoscritti con il Comune e, più in generale, del decoro e della sicurezza del territorio.

Al momento, Enel ha avviato le operazioni di rifacimento del manto stradale nelle vie interessate dai lavori. L’Amministrazione continuerà comunque a monitorare attentamente l’andamento degli interventi, affinché venga completato nel più breve tempo possibile il ripristino della viabilità e siano garantite condizioni di sicurezza per cittadini e automobilisti sull’intero territorio comunale.