Marsala ha scelto Andreana Patti. Centrodestra verso la resa dei conti

Per la seconda volta nella sua storia, Marsala ha scelto una donna per la guida dell’amministrazione comunale. Cinquantaquattro anni, sposata con due figli, laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocata, professionista specializzata nell’ambito dei finanziamenti europei, funzionaria pubblica (in aspettativa) ma anche consulente per aziende private. Andreana Patti ha alle sue spalle un curriculum ricco di esperienze nell’ambito della pubblica amministrazione, tra cui quella da assessora comunale a Trapani nelle giunte guidate da Giacomo Tranchida. Alla sua prima candidatura, ha raccolto 20700 voti, pari al 50,44%, superando anche il totale raggiunto dalle sue liste (18962 voti), a testimonianza di una capacità di riscuotere consensi in ambienti politici eterogenei. E’ stata la più votata in quasi tutte le circoscrizioni cittadine, distanziando di circa 17 voti percentuali il sindaco uscente Massimo Grillo che è passato dalle 23 mila preferenze del 2020 ai quasi 14 mila voti di questa tornata elettorale (33,27%).

Convocata una conferenza stampa presso il comitato di via Mazzini, l’ex parlamentare ha addebitato la sconfitta alle divisioni del centrodestra, confermando la propria intenzione di far parte del prossimo Consiglio comunale per guidare l’opposizione alla nuova amministrazione. La maggiore delusione, tuttavia, è quella di Giulia Adamo, che ha ottenuto il 15,31%, circa dieci punti percentuali in meno rispetto alla sua coalizione, a conferma di un voto disgiunto particolarmente penalizzante nei suoi confronti (che ha favorito, invece, soprattutto Grillo). Inevitabile la resa dei conti tra i leader provinciali del centrodestra, che nelle prossime settimane saranno chiamati a rispondere delle scelte compiute in questa campagna elettorale. Completa il quadro dei candidati a sindaco Leonardo Curatolo, rimasto poco sotto l’1% con la lista Marsala Futura.

Queste le prime parole rilasciate dalla nuova sindaca ai nostri microfoni: “Un’emozione indescrivibile, la città ha dato la sua risposta. I cittadini hanno scelto: fuori dalle logiche del sistema, dal poltronificio. Una città libera dalla vecchia politica, concentrata sui bisogni reali e le soluzioni concrete che dobbiamo portare a Marsala”. “Abbiamo pensato – ha poi aggiunto Andreana Patti – che c’era tanto entusiasmo, tanta voglia di cambiamento e registrato dal primo minuto una libertà di adesione straordinaria. Ringrazio i tanti ragazzi che sono venuti a votare per le amministrative, nonostante fosse per loro un periodo di esami universitari”. Incassata la certezza del risultato, Andreana Patti è poi andata in corteo al Palazzo Municipale di via Garibaldi, assieme ai suoi sostenitori. Accolta dal segretario comunale Andrea Giacalone e dal personale dell’ente, ha scelto di rimanere nell’atrio del Comune, promettendo di non dimenticare i cittadini che le hanno dato fiducia. “Torneremo a fare grande Marsala”, ha chiosato la nuova sindaca, prima di tornare al comitato dove ha atteso il risultato delle liste.

Domani mattina l’insediamento al Municipio, mentre per la prossima settimana dovrebbe toccare al nuovo Consiglio comunale e Palazzo VII Aprile, con la consueta procedura che prevede – nella prima seduta – il giuramento del sindaco e dei consiglieri e l’elezione del presidente del massimo consesso cittadino.

LE PRIME DICHIARAZIONI DI ANDREANA PATTI DOPO LA VITTORIA

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