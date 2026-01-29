Trapani, il rilancio della Chirurgia al Sant’Antonio Abate: parla il direttore Paolo Buffa. VIDEO

All’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, sono aumentati gli interventi chirurgici e c’è una nuova riorganizzazione del reparto, che riguarda principalmente la chirurgia oncologica e toracica, con nuove strumentazioni all’avanguardia in arrivo, tra le quali una suturatrice robotizzata. Sono alcuni dei temi dell’intervista a Paolo Buffa, dallo scorso ottobre direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale, che punta a far tornare a essere il reparto punto di riferimento d’elezione per tutto il territorio provinciale.

