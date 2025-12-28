Marsala: strade al buio frutto di atti vandalici e furti

Da alcuni giorni si stanno verificando ripetuti atti vandalici che causano disservizi all’illuminazione del centro storico di Marsala, fatto che avevamo anche denunciato in un articolo. In particolare nelle aree interessate dalle luminarie. Questo secondo l’Amministrazione comunale che pare abbia già verificato la problematica. In particolare: è stato rubato il contatore che regola l’illuminazione di Piazza della Repubblica, via Garibaldi, via Scipione l’Africano e via Sibilla; i relativi timer sono stati manomessi più volte, rendendo difficoltoso il regolare funzionamento delle luci; in alcune zone, inoltre – Piazzetta Impastato, via Pomilia e dintorni – sono stati danneggiati i driver e si è in attesa della consegna dei nuovi, al fine di procedere alle necessarie riparazioni. Gli operatori del settore pubblica illuminazione sono costantemente al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. L’Amministrazione comunale condanna fermamente questi comportamenti – già all’attenzione del Comando della Polizia Municipale – che arrecano danno alla città e alla collettività.