Marsala: da settimane blackout e buio pesto in diverse vie del centro

La città di Marsala, spesso, “spegne” le luci. Mesi fa ci sono state diverse problematiche sulla via Trapani, sulla SP 21 e in alcune zone di contrada Dammusello. Per non parlare del lato sud e della zona dei lidi. In centro storico gli abitanti del centro città, in via Mergellina e Piazza Peppino Impastato, lamentano da tempo che l’area è completamente al buio e da più di una settimana anche via delle Ninfe. Parcheggiare la sera e tornare in auto fa paura. Per non parlare nella strada dietro Palazzo VII Aprile e la Posta, fino a Piazza Sant’Antonino: buio pesto a partire da via Frazzitta, la stradina che collega la via XI Maggio alla via Vivona. Qui, solo la strada che costeggia la Chiesa Sant’Antonino è illuminata, ma il manto è sconnesso e spesso si ritrovano per bivaccare gruppetti di ragazzi. L’odore acre della marijuana in quel tratto è di frequente molto forte. I residenti e i commercianti hanno paura a tornare a casa, a chiudersi la porta alle spalle o l’attività. La città è illuminata a festa con le luci di Natale ma poi è al buio e non solo: da più di un mese si verificano dei blackout energetici nel centro storico e urbano. Dovuti a cosa non si sa, forse c’è un disservizio che andrebbe certificato e sistemato.