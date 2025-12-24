Zero botti: a Marsala ordinanza contro i petardi a Capodanno

Il sindaco Massimo Grillo ha emanato una nuova ordinanza dopo quelle antibivacco in alcuni punti della città – centro e periferie – e delle emissioni sonore. In tutto il territorio comunale di Marsala – comprese le aree private – vige il divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e oggetti similari. Il divieto decorre dal prossimo 30 dicembre e fino al 3 gennaio 2026. Il provvedimento è motivato dal fatto che l’esplosione dei suddetti prodotti possono causare infortuni – anche di grave entità – a persone, animali, cose e beni patrimoniali, nonchè situazioni di stress a soggetti vulnerabili, quali cardiopatici, anziani, bambini e gli stessi animali.