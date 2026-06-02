Tuna Fish Fest, la sesta edizione del tonno rosso e pesce azzurro torna a Valderice

Il Tuna Fish Fest 2026 – “Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto”, la manifestazione dedicata al tonno rosso, al pesce azzurro e alla tradizione marinara siciliana, torna dal 6 al 9 agosto lungo il litorale della Tonnara di Bonagia, nel comune di Valderice. La sesta edizione del festival porterà nel borgo marinaro quattro giornate tra gastronomia, spettacoli, talk show culturali, cooking show live, concerti e dj set, trasformando Bonagia in un grande villaggio sul mare dedicato alla cultura del Mediterraneo. Tra gli appuntamenti principali del Tuna Fish Fest 2026 – “Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto” ci sarà anche la seconda edizione del Gran Premio Internazionale del Tonno Rosso, evento dedicato alla cucina e alla valorizzazione del tonno del Mediterraneo, che vedrà protagonisti chef e show cooking tra degustazioni, sfide gastronomiche e momenti dedicati alla tradizione culinaria marinara.

Il Village Gastronomico sarà il cuore pulsante della manifestazione con degustazioni, piatti della tradizione marinara e show cooking dedicati al tonno rosso e al pesce azzurro. Torna anche il concorso “Storie di Tonni e di Tonnare”, dedicato agli alunni delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Trapani. I bambini hanno già realizzato elaborati artistici e multimediali ispirati alla storia delle tonnare, alla figura del pescatore e alla cultura del tonno rosso. Gli elaborati saranno pubblicati sul sito ufficiale del festival, tunafishfest.it⁠, dove il pubblico potrà votare le opere preferite. L’edizione 2026 vedrà inoltre il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice in attività dedicate ai più giovani tra creatività, cultura del mare e tradizioni del territorio. Tutti gli aggiornamenti, gli ospiti, il programma completo e i contenuti del Tuna Fish Fest 2026 saranno pubblicati sui canali ufficiali Facebook, Instagram e TikTok della manifestazione e sul sito ufficiale www.tunafishfest.it.