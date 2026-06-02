Pedaggi fantasma su WhatsApp: attenzione alla nuova truffa

Un messaggio che arriva all’improvviso su WhatsApp, poche parole scritte con tono allarmante e la richiesta di pagare immediatamente un presunto pedaggio autostradale non saldato. È questa la nuova truffa informatica che, nelle ultime settimane, sta colpendo molti cittadini italiani e che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per apparire credibile agli occhi delle vittime. Il meccanismo è semplice quanto pericoloso. L’utente riceve una comunicazione, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, nella quale viene segnalato un mancato pagamento. Nel testo si invita a cliccare su un link per regolarizzare la situazione ed evitare sanzioni o ulteriori costi. Dietro quel messaggio, però, non c’è alcuna società autostradale, ma cybercriminali che puntano a sottrarre dati personali e informazioni bancarie. Il collegamento conduce infatti a un sito falso, costruito in modo da sembrare ufficiale, dove viene chiesto di inserire dati sensibili come numeri di carte di credito, credenziali bancarie o informazioni personali.

Per questo motivo è fondamentale imparare a riconoscere alcuni dettagli che possono aiutare a smascherare la truffa. Un primo campanello d’allarme è sicuramente il numero straniero o sconosciuto dal quale arriva il messaggio. Anche i toni particolarmente urgenti o minacciosi devono far nascere dubbi: frasi come “ultimo avviso”, “pagamento immediato” o “evita sanzioni” vengono spesso utilizzate proprio per spingere l’utente ad agire senza riflettere. Altro elemento importante è il link presente nel messaggio. Spesso si tratta di indirizzi poco chiari, abbreviati o comunque differenti dai siti ufficiali. In questi casi è bene ricordare che le aziende affidabili non chiedono mai tramite WhatsApp dati personali o pagamenti immediati attraverso collegamenti sospetti. La regola più importante resta quindi una sola: non cliccare mai sul link. È altrettanto importante non inserire alcun dato personale o bancario, bloccare il numero mittente e verificare eventuali comunicazioni esclusivamente attraverso i canali ufficiali. Chi riceve questi messaggi può inoltre segnalarli alla Polizia Postale attraverso il portale ufficiale: Commissariato di PS Online www.commissariatodips.it

Nel caso in cui si sia già cliccato sul collegamento o si siano inserite informazioni personali, è necessario intervenire immediatamente contattando la propria banca, chiedendo il blocco delle carte e modificando le password di accesso ai servizi online. Agire rapidamente può essere decisivo per limitare eventuali danni economici. Le truffe digitali sono sempre più sofisticate e riescono spesso a sfruttare la fretta, la distrazione o la paura. Per questo informarsi e mantenere alta l’attenzione rappresenta la migliore forma di difesa. Condividere questi avvisi con amici e familiari può aiutare a proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. L’appuntamento con la rubrica “I consigli della Polizia Postale: come difendersi dagli inganni del web”, realizzata in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trapani, torna la prossima settimana con nuovi consigli utili per navigare online in sicurezza.