Risse e aggressioni a Marsala, c’è un’ordinanza anti-bivacco sia in centro che in periferia

Dopo le aggressioni e le risse avvenute in centro e periferia, il sindaco di Marsala ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza urbana a Marsala. Il provvedimento resterà in vigore da adesso e fino all’8 gennaio 2026, per garantire la salvaguardia della vivibilità e del decoro in alcune aree della città. L’obiettivo è quello di assicurare spazi pubblici ordinati, sicuri e pienamente fruibili, prevenendo comportamenti che possano generare degrado, disturbo alla quiete pubblica o situazioni di insicurezza. L’ordinanza, predisposta di concerto con il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe D’Alessandro – che ha espresso il parere tecnico – è stata preventivamente trasmessa al Prefetto di Trapani.

Il provvedimento introduce misure mirate, a carattere temporaneo e straordinario, volte a regolamentare stazionamenti impropri, consumi non autorizzati di bevande alcoliche, bivacchi o accampamenti, utilizzo non corretto degli arredi pubblici, nonchè attività che possano ostacolare il libero transito o arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Le aree interessate comprendono:

• il Quartiere Strasatti (in particolare Piazza Fiera, Piazza San Pio da Pietrelcina e vie limitrofe, inclusa la SS 115);

• il centro storico, nel perimetro delimitato dalle tre antiche porte urbane;

• Piazza Matteotti, Piazza Mameli e Piazza del Popolo;

• via Fici;

• il parcheggio antistante lo Stadio e quello di via G. Anca Omodei.

Si tratta di misure volte a garantire il rispetto delle regole di convivenza civile e la tutela dei luoghi simbolo della città, nel pieno equilibrio tra sicurezza, solidarietà e inclusione. Per questo l’intervento si inserisce in un più ampio percorso di cura degli spazi pubblici e di rafforzamento della qualità urbana. Le violazioni della presente ordinanza comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del provvedimento. Intanto ieri il sindaco Grillo e il comandante D’Alessandro hanno incontrato gli immigrati che stazionano in Piazza Matteotti per spiegare i motivi del nuovo provvedimento e chiedendo loro – i presenti, sembra abbiano compreso e ben accettato – di tenere comportamenti adeguati.