Emissioni sonore a Marsala: ok alla musica fino alle 2, purchè gli eventi siano patrocinati dal Comune

martedì 23 Dicembre 2025 - 16:25

L’Amministrazione comunale di Marsala ha disposto – per il corrente periodo natalizio – una deroga al limite dei valori di emissione sonora limitatamente a eventi, manifestazioni, intrattenimenti musicali promossi/organizzati/patrocinati dal Comune di Marsala.

L’Ordinanza sindacale n.88/2025 – in vigore da oggi e fino al prossimo 6 gennaio – ribadisce altresì che l’intrattenimento musicale è consentito fino alle ore 2 del giorno successivo: superando tale orario, vanno osservati i valori limite della classe acustica di appartenenza.

Nel provvedimento sindacale si richiama anche al rispetto delle norme riguardanti la salvaguardia e la tutela dei Siti di Rete Natura 2000.

