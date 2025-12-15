Assostampa Trapani denuncia nuovi comportamenti antisindacali di Telesud

Assostampa Trapani denuncia l’ennesimo comportamento antisindacale da parte dei vertici dell’azienda editoriale Telesud. Secondo quanto riferisce il sindacato dei giornalisti, nonostante nella giornata di ieri il fiduciario di redazione avesse formalmente richiesto la pubblicazione di una nota sindacale con cui l’assemblea di redazione comunicava l’intenzione di confermare lo sciopero proclamato per oggi, l’azienda non ha dato seguito alla richiesta. Si tratta, evidenzia Assostampa Trapani, del secondo episodio in pochi giorni, dopo la cancellazione avvenuta sabato scorso del video del telegiornale contenente la lettura del comunicato sindacale che annunciava lo sciopero.

Nella giornata odierna la segreteria di Assostampa Trapani ha ribadito formalmente la richiesta sia al direttore generale sia al direttore responsabile della testata giornalistica. A seguito di ciò, il direttore responsabile Nicola Baldarotta ha comunicato, tramite pec indirizzata all’azienda e al sindacato, che la richiesta è rimasta ancora una volta inevasa, segnalando inoltre una situazione particolarmente grave: “In data 13/12/2025 e fino a questo momento – scrive Baldarotta – è stato disabilitato l’accesso al sito al sottoscritto e ai componenti della redazione, ad eccezione del collega Luigi Todaro, che non è il fiduciario eletto dall’assemblea di redazione”. Lo stesso Baldarotta sottolinea inoltre che “… dalla data del 13 dicembre mi viene impedito di svolgere le mie funzioni, per le quali rispondo anche in sede civile e penale”.

Assostampa Trapani segnala anche ulteriori e gravi inadempienze da parte dell’editore: una collega, attualmente assente per malattia, non riceverebbe da cinque mesi le mensilità cui avrebbe diritto. Il quadro che emerge è quello di una situazione di forte incertezza. I giornalisti, fa sapere il sindacato, si presenteranno regolarmente domani in redazione, pur non avendo più le credenziali di accesso necessarie a svolgere il proprio lavoro. A tre di loro, inoltre, sarebbe già stato comunicato che il contratto a tempo determinato, in scadenza a fine mese, non verrà rinnovato. Assostampa Trapani invita infine le altre organizzazioni sindacali a schierarsi al suo fianco nel sostenere i lavoratori di Telesud. Pur prendendo atto della solidarietà espressa da partiti e rappresentanti politici alla vertenza e alla difesa della libera informazione, il sindacato richiama gli stessi a un impegno concreto di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori pubblici del territorio, affinché vengano rispettate le norme sull’informazione pubblica, si metta fine ai comunicati “fai da te” e si proceda finalmente a bandire i concorsi per gli uffici stampa.