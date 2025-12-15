Telesud, la redazione conferma lo sciopero: “Gravi violazioni dei diritti sindacali”

La redazione di Telesud ha confermato lo sciopero per la giornata di lunedì 15 dicembre 2025, nonostante l’avvenuto pagamento dello stipendio di ottobre, accreditato nella giornata di oggi tramite bonifico istantaneo. Un segnale definito “positivo e significativo” dai giornalisti, ma ritenuto non sufficiente a superare le criticità ancora aperte all’interno dell’Azienda. In una comunicazione ufficiale indirizzata al direttore responsabile Nicola Baldarotta, al direttore generale Ignazio Grimaldi e, per conoscenza, alla Segreteria provinciale di Assostampa Trapani, la redazione sottolinea come permangano gravi problematiche sul piano dei diritti sindacali e dell’organizzazione aziendale. In particolare, viene stigmatizzata la “grave violazione dei diritti sindacali” verificatasi a seguito della rimozione della nota dei lavoratori, oltre alla persistente situazione di incertezza che riguarda la figura del direttore responsabile, l’intero personale e il futuro stesso dell’emittente.

A pesare sulla decisione di confermare lo sciopero anche l’atteggiamento dell’editore Valerio Antonini che, nel corso di una diretta sui propri profili social, avrebbe annunciato sanzioni nei confronti dei lavoratori intenzionati ad aderire allo sciopero, proclamato legittimamente e comunicato già sabato 13 dicembre ai vertici aziendali. Alla luce di questi elementi, la redazione ribadisce la necessità di tutelare i diritti sindacali e invita l’Azienda a divulgare la comunicazione nel rispetto della legge. Contestualmente, manifesta la disponibilità a un confronto con l’editore, al quale dovrà partecipare anche il sindacato unitario dei giornalisti siciliani Assostampa. Il documento è sottoscritto dai giornalisti Mario Torrente, Pamela Giacomarro, Valeria Marrone, Maria Chiara Conticello, Mirko Ditta, Francesco Torrente e Maurizio Macaluso.