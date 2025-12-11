Ordinanza anti-bivacco a Marsala, parlano i pensionati: “Ma vale anche per noi?”

L’ordinanza anti-bivacco che ha emanato il sindaco di Marsala Massimo Grillo, se per alcuni aspetti è chiara, sul fronte soprattutto della somministrazione di bevande alcoliche per alcuni episodi di risse con lancio di bottiglie di vetro, d’altro canto però, lascia perplessa principalmente una fascia di cittadini che spesso stazionano in centro. No, non stiamo parlando degli stranieri – già incontrati dal sindaco col comandante della Polizia Municipale – ma delle tante persone adulte o pensionate che siedono quotidianamente nella scalinata di Palazzo VII Aprile a commentare vicende politiche locali o sportive, e che affollano le panchine oltre che lo scavo presente a Porta Mazara. “Ma noi quindi che dobbiamo fare? Non possiamo sederci insieme in gruppo a parlare come facevamo prima? E che c’entriamo noi che non abbiamo mai fatto di male a nessuno? Il sindaco ci chiarisca se possiamo riprendere le nostre chiacchierate in centro, se ogni tanto possiamo riprendere fiato nelle panchine di Piazza Loggia o negli scalini di Palazzo VII Aprile, nessuno mai ci ha detto niente”. In effetti l’ordinanza sta creando dubbi sulla sua interpretazione e tanti passanti e avventori delle piazze cittadine ci fermano per avere delucidazioni in merito che anche noi giornalisti, facciamo fatica non solo ad avere ma persino a comprendere.