Trapani: concluso un nuovo corso regionale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Si è concluso il corso regionale di Topografia Applicata al Soccorso di 2° livello (TAS-2), organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia e ospitato presso la sede centrale del Comando provinciale di Trapani. Le attività si sono svolte dal 17 al 28 novembre.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 72 ore, ha coinvolto nove discenti provenienti dai Comandi di Agrigento, Enna e Palermo, selezionati attraverso una rigorosa procedura tra il personale

già in possesso della qualificazione TAS-1.

Le lezioni sono state tenute da istruttori altamente specializzati del Nucleo TAS della Direzione Regionale Sicilia, appartenenti ai Comandi di Palermo, Siracusa e Trapani.

Il programma ha approfondito temi avanzati quali l’utilizzo professionale dei sistemi GIS e dei software specialistici (Global Mapper, ArcGIS), la direzione delle operazioni topografiche in scenari complessi — dagli incendi di interfaccia alla ricerca di persone disperse, fino a emergenze sismiche e idrogeologiche — e le tecniche di bonifica e restituzione cartografica utili sia in fase di pianificazione sia durante le operazioni di soccorso.

Tutti i partecipanti hanno superato con successo la prova finale, entrando così a far parte dell’elenco regionale degli operatori TAS-2. Saranno impiegati già dalla prossima stagione nelle attività di contrasto agli incendi boschivi AIB 2026 e nelle eventuali maxi-emergenze sul territorio siciliano.

Il comandante provinciale di Trapani, ingegnere Antonino Galfo, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Siamo orgogliosi di aver ospitato nella nostra sede centrale un corso regionale TAS-2. La professionalità dimostrata dai corsisti e dai formatori conferma l’eccellenza del sistema formativo del Corpo Nazionale e rafforza il ruolo di Trapani come punto di riferimento per la specializzazione tecnica nella Sicilia occidentale».