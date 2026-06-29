Stadio, il Comune proroga l’accordo di utilizzo con il Marsala 1912 e la Virtus Femminile

E’ stato prorogato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Marsala e le società sportive Marsala 1912 e Virtus Femminile per l’utilizzo temporaneo, la custodia e la pulizia dello Stadio “Nino Lombardo Angotta”. L’accordo era valido fino a marzo 2026 e adesso è stato prolungato anche per la stagione sportiva 2026/2027, senza soluzione di continuità e fino al 30 giugno 2027, per consentire così la pubblica fruizione dell’impianto alle società di giocare i rispettivi Campionati e ai tifosi di poter godere delle gare interne. Va chiarito – a scanso di equivoci e per rassicurare l’ambiente lilybetano – che nella determina non è fatta menzione alcuna della notizia che è girata nei giorni scorsi, ovvero di una collaborazione tra il Marsala Calcio di Angelo Casa e il Trapani di Valerio Antonini, che non hanno mai nascosto i buoni rapporti di ‘vicinato’ dopo anni di sfottò sportivi e campanilismo. Questo probabilmente verrà valutato in un secondo momento e per ragioni di ordine pubblico oppure resta una semplice… boutade.