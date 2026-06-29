A Trapani completata la nuova piazzetta Ghiaccio: riqualificata un’intera area

Prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico di Trapani. È stata completata la nuova piazzetta Ghiaccio, un intervento che ha interessato non solo la sistemazione della superficie, ma anche il completo rifacimento delle infrastrutture sotterranee. I lavori hanno previsto il rinnovo delle reti idriche e fognarie, la rimozione dell’asfalto e la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra, in continuità con il basolato storico che caratterizza il centro antico della città. L’opera rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana che interessa il tratto compreso tra Bastione Sant’Anna e Bastione Conca, alle spalle delle Mura di Tramontana, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Riqualifica dal Bastione Sant’Anna alle Mura di Tramontana

L’ingegnere Orazio Amenta ha sottolineato come gli obiettivi iniziali siano stati ampiamente superati: “Con questo intervento completiamo la riqualificazione urbana del Bastione Sant’Anna fino a Bastione Conca. Dovevamo rigenerare 1.750 metri quadrati secondo i target del PNRR, ma alla fine abbiamo riqualificato quasi 4.000 metri quadrati. Il dato più significativo, però, è che questi lavori hanno stimolato anche l’iniziativa privata”. Amenta ha spiegato che un investitore recupererà i ruderi dell’antica macchina del ghiaccio, trasformandoli in una struttura residenziale di pregio con 18 appartamenti e un centro benessere. Un secondo intervento privato interesserà invece l’ex caserma Verdinois, destinata a diventare una residenza artistica, restituendo nuova vita a un altro edificio storico da tempo in stato di abbandono.

Centro storico più “attrattivo”

Secondo il dirigente, questi investimenti dimostrano come gli interventi pubblici e l’approvazione del piano di dettaglio del centro storico stiano creando un effetto positivo sull’attrattività della parte antica della città. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giacomo Tranchida, che ha ringraziato i cittadini per la pazienza dimostrata durante l’esecuzione dei lavori. “Stiamo lavorando con il massimo impegno per migliorare diversi contesti della città. Siamo pronti a inaugurare questo importante progetto di riqualificazione, iniziato con gli interventi a Porta Botteghelle, dove sono stati ripristinati il basolato storico, le reti idriche e fognarie, i nuovi impianti di illuminazione e aperta la nuova porta sul mare sotto le Mura di Tramontana”.

Il grazie di Tranchida a Andreana Patti e Dario Safina

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato che il recupero del Bastione Sant’Anna sarà completato con la realizzazione della scala di collegamento con via delle Sirene, contribuendo a creare un nuovo percorso panoramico che, secondo il sindaco, diventerà “una delle più belle passeggiate d’Italia”. Tranchida ha infine attribuito il raggiungimento di questi risultati alla collaborazione politica e amministrativa che sostiene il progetto di riqualificazione della città, ringraziando in particolare gli ex assessori Andreana Patti – oggi sindaca di Marsala – e Dario Safina, oltre ai tecnici comunali impegnati nella realizzazione delle opere. Con il completamento della nuova piazzetta Ghiaccio, Trapani aggiunge così un nuovo tassello al recupero del proprio centro storico, puntando a valorizzare il patrimonio urbano e a favorire nuovi investimenti privati in un’area di grande valore storico e paesaggistico.