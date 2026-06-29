Sottoscritto l’accordo di collaborazione, siglato lo scorso 22 giugno, tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” e il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, finalizzato all’utilizzo di alcuni locali dell’istituto scolastico per lo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca scientifica dell’Istituto di Biologia Marina. L’intesa, della durata di dieci anni, rappresenta un importante investimento sul futuro della ricerca scientifica e della formazione universitaria nella provincia di Trapani, garantendo stabilità e continuità alle attività di uno dei principali centri di eccellenza del territorio. Da oltre quarant’anni, infatti, l’Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario è un punto di riferimento nel campo della ricerca scientifica applicata alla biologia marina.

Nel corso degli anni i laboratori sono stati dotati di sofisticate attrezzature tecnico-scientifiche e di un avanzato supporto informatico, consentendo lo sviluppo di progetti di elevato profilo. L’Istituto svolge un’intensa attività di ricerca scientifica, offre supporto alle imprese della filiera ittica del territorio, promuove percorsi di alta formazione, iniziative di divulgazione scientifica e di public engagement, collaborando stabilmente con enti di ricerca nazionali e internazionali. Particolarmente significativa è anche la sinergia con i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e in Biologia Marina, attraverso l’accoglienza di laureandi, dottorandi e ricercatori provenienti anche dall’estero che, sotto la supervisione della direttrice, professoressa Concetta Messina, svolgono attività di tirocinio, ricerca e formazione finalizzate alla realizzazione delle tesi di laurea e all’acquisizione di competenze altamente

specialistiche. “Questo accordo – dichiara la presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione – rappresenta un risultato di grande valore per il nostro territorio. Garantire una sede stabile e funzionale all’Istituto di Biologia Marina significa investire concretamente nella ricerca, nella formazione dei giovani e nel rapporto sempre più stretto tra università, scuola e sistema produttivo. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare un centro di eccellenza che, da oltre quarant’anni, porta il nome della provincia di Trapani in contesti scientifici nazionali e internazionali, creando opportunità di crescita per studenti, ricercatori e imprese”.

La presidente Castiglione rivolge inoltre un sentito ringraziamento al presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, per la sensibilità istituzionale dimostrata e per la concreta collaborazione che ha reso possibile la definizione dell’accordo. “La disponibilità e l’attenzione del presidente Quinci – conclude Castiglione – testimoniano quanto la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in risultati concreti per il territorio. Questo accordo è il frutto di una visione condivisa che mette al centro la conoscenza, la ricerca scientifica e la valorizzazione delle eccellenze della nostra provincia”.