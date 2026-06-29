Paura sul volo Trapani-Bologna, dirottato per maltempo. Passeggeri bloccati in aereo

Panico questa sera sull’aereo che è partito dall’aeroporto di Trapani-Marsala alle 20.10 per lo scalo di Bologna. A causa del forte maltempo, il velivolo di Ryanair, dopo circa 2 ore e mezzo di volo, non è mai riuscito ad atterrare al Marconi, ed è stato dirottato all’aeroporto di Verona. Al momento i passeggeri – che ci raccontano la disavventura – sono ancora bloccati dentro l’aereo atterrato a Verona e non possono uscire perchè il maltempo si è spostato anche nella città veneta. Le condizioni meteorologiche sono molto difficili e i passeggeri sono in attesa di sapere cosa potranno fare. “E’ stato un atterraggio di fuoco, terribile”, ci raccontano. Sia a Bologna che a Verona sono state chiuse per forte pioggia tutte le operazioni di terra. Seguiranno aggiornamenti.