Sicilia rovente, ancora preallerta arancione per caldo e incendi

redazione

Sicilia rovente, ancora preallerta arancione per caldo e incendi

Condividi su:

martedì 30 Giugno 2026 - 02:40

Oggi, l’avvicinarsi di una saccatura atlantica caratterizzata da aria più fresca in quota accentuerà l’instabilità al Settentrione e successivamente al CentroSud. Ma in Sicilia invece, è preallerta arancione con rischio di incendi e ondate di calore. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Vanno rispettate le indicazioni della Regione Sicilia sulle ore maggiormente a rischio e fare attenzione a lasciare rifiuti in giro o cicche di sigarette gettate dalle auto.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta