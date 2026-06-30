Sicilia rovente, ancora preallerta arancione per caldo e incendi

Oggi, l’avvicinarsi di una saccatura atlantica caratterizzata da aria più fresca in quota accentuerà l’instabilità al Settentrione e successivamente al CentroSud. Ma in Sicilia invece, è preallerta arancione con rischio di incendi e ondate di calore. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Vanno rispettate le indicazioni della Regione Sicilia sulle ore maggiormente a rischio e fare attenzione a lasciare rifiuti in giro o cicche di sigarette gettate dalle auto.