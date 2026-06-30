Giustizia vicina ai cittadini: apre a Custonaci l’Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini

Si è tenuta ieri mattina a Custonaci, presso il Centro Sociale di via Tribli, l’apertura del nuovo Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, un presidio territoriale nato per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi della giustizia da parte dei cittadini. L’Ufficio da oggi serve il territorio dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, che comprende Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, ed è stato collocato a Custonaci per la sua posizione baricentrica rispetto all’intero comprensorio. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità – La Giustizia più vicina ai cittadini” promosso dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia e realizzato dal Ministero della Giustizia grazie anche alla collaborazione di Formez PA. L’obiettivo è avvicinare i servizi giudiziari ai territori e facilitare l’accesso alla tutela dei diritti, soprattutto nelle procedure di volontaria giurisdizione.

Cosa prevede l’Ufficio

“L’Ufficio di Prossimità Giudiziario – afferma Fabrizio Fonte, presidente dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini – sarà chiamato a rendere più accessibili e semplici i rapporti fra il sistema giudiziario e i nostri concittadini. Si tratta, in pratica, di uno sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale. L’Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini rappresenta, pertanto, una preziosa occasione per avere un presidio fisico nel nostro territorio, offrendo servizi concreti e digitalizzati senza costringere i cittadini a spostamenti”. Presso il nuovo sportello sarà possibile ricevere informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie relative alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica, come tutele e amministrazioni di sostegno. L’Ufficio offrirà supporto nella presentazione delle pratiche di competenza del giudice tutelare e della volontaria giurisdizione, tra cui le istanze per l’amministrazione di sostegno, il rilascio di autorizzazioni per documenti validi per l’espatrio, la nomina di un curatore speciale e i procedimenti relativi all’affidamento dei minori, nonché assistenza per gli altri servizi di volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

La cerimonia d’apertura

Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche per il Tribunale di Trapani, il dott. Eliseo Davì, i rappresentati dei Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, nonché i riferimenti dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con particolare riferimento al Servizio 7 – Fragilità e Povertà, che ha seguito il percorso di attivazione dell’Ufficio di Prossimità nell’ambito del progetto regionale. L’apertura dell’Ufficio di Prossimità rappresenta un importante investimento nella modernizzazione dei servizi pubblici e nella costruzione di una giustizia sempre più vicina ai cittadini, capace di coniugare innovazione digitale, prossimità territoriale e tutela dei diritti.