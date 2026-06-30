(Ri)nasce “Trapani Tua – Bene Comune”: nuovo gruppo consiliare a Palazzo Cavarretta

Si riorganizzano gli equilibri all’interno del Consiglio comunale di Trapani con la nascita del nuovo – o vecchio – gruppo consiliare “Trapani Tua – Bene Comune”, costituito con l’obiettivo di rafforzare l’azione politica in aula e rendere più efficace il lavoro istituzionale a favore della città. L’annuncio è stato ufficializzato oggi attraverso un comunicato nel quale viene spiegato che la nuova formazione nasce come scelta di carattere tecnico e strategico, frutto della convergenza tra consiglieri che condividono la stessa visione politica, valori comuni e una linea programmatica orientata allo sviluppo del territorio. Secondo quanto dichiarato dai promotori, il nuovo gruppo punta a rendere l’azione consiliare ancora più coordinata, incisiva e vicina alle reali esigenze della comunità trapanese, pur mantenendo piena autonomia nei rapporti con le istituzioni cittadine.

La vicenda

Per il vero la storia del gruppo Trapani Tua negli ultimi mesi è stata turbolenta. Dopo l’uscita dei consiglieri dal gruppo, il gruppo era sparito passando all’opposizione. Adesso ha una nuova composizione che vede Giovanni Carpinteri nel ruolo di capogruppo, affiancato dal vice Francesco Briale e dai consiglieri Annalisa Bianco – rientrata da poco in Consiglio dopo la sospensione a causa di una lunga vicenda giudiziaria – e Alberto Mazzeo, attuale presidente del Consiglio comunale.

“E’ tempo di unire le forze”

“Si tratta di un potenziamento del nostro impegno d’aula – dichiarano i componenti del neonato gruppo –. Abbiamo deciso che era il momento di fare sintesi. Unire le forze ci permetterà di analizzare le problematiche della città con maggiore profondità e di incidere con più forza sulle scelte amministrative, ponendo sempre al centro il bene comune dei nostri concittadini”. I consiglieri spiegano inoltre che il nuovo assetto consentirà di mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità differenti, con l’obiettivo di sviluppare un’azione politica più propositiva e maggiormente orientata ai bisogni della città. “Trapani Tua – Bene Comune” annuncia infine che inizierà immediatamente la propria attività consiliare, portando avanti le istanze programmatiche già avviate e aprendo un percorso di confronto e ascolto con tutte le realtà sociali, economiche e produttive del territorio.