Dalle demolizioni agli appalti sotto soglia: focus in Prefettura per il territorio trapanese

Si è svolto presso la Prefettura di Trapani, l’incontro formativo rivolto al personale della Prefettura, della Questura e dei Comuni, dedicato a due tematiche di particolare rilievo per l’attività amministrativa degli enti pubblici: il procedimento di demolizione degli immobili abusivi alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 e delle novità introdotte dal D.L. 69/2024 e il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, con particolare riguardo agli affidamenti sotto soglia. L’incontro, che ha registrato anche un’ampia partecipazione da remoto da parte di altre Prefetture è stato tenuto dal dottor Vito Antonio Bonanno, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, docente nell’ambito dei corsi per segretari comunali organizzati dal Ministero dell’Interno.

Il relatore ha arricchito l’analisi normativa con il richiamo a casi concreti, maturati nel corso della propria esperienza professionale e con l’esame di significative pronunce giurisprudenziali, che hanno inciso sul quadro interpretativo delle disposizioni relative agli argomenti affrontati, riuscendo a coinvolgere l’aula, che ha partecipato attivamente, chiedendo numerosi chiarimenti sui temi trattati, che rivestono un ruolo centrale nell’attività quotidiana delle amministrazioni pubbliche e che richiedono un costante aggiornamento alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. L’interesse manifestato dai partecipanti e l’ampia partecipazione registrata hanno confermato il valore dell’iniziativa formativa, che proseguirà nel prossimo autunno con una ulteriore sessione su tematiche connesse alla stipula ed esecuzione dei contratti pubblici.