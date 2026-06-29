Incendio Sarco, il Comune di Marsala revocate le restrizioni veterinarie, restano alcune misure

Il Comune di Marsala ha emanato una nuova ordinanza che aggiorna le misure di tutela adottate dopo l’incendio sviluppatosi lo scorso 15 giugno nello stabilimento Sarco S.r.l. di contrada Ponte Fiumarella. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Andreana Patti, sostituisce integralmente la precedente ordinanza del 22 giugno e recepisce le più recenti indicazioni fornite da Arpa Sicilia e dall’Asp di Trapani. L’aggiornamento arriva dopo gli esiti del monitoraggio della qualità dell’aria effettuato da Arpa Sicilia. Le analisi hanno evidenziato concentrazioni di sostanze inquinanti, comprese diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici, inferiori ai valori di riferimento indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità per le aree urbane.

Alla luce di questi risultati, sono state revocate le precedenti limitazioni di carattere veterinario e zootecnico più restrittive, ma rimangono in vigore alcune misure cautelative, valide fino al 7 luglio, all’interno dell’area individuata nella planimetria allegata all’ordinanza.

Prescrizioni ancora in vigore

Tra le prescrizioni ancora in vigore figura l’obbligo di lavare accuratamente con acqua corrente frutta, ortaggi e prodotti agricoli raccolti nell’area interessata, con particolare attenzione agli ortaggi a foglia larga. Restano inoltre il divieto di utilizzare per l’alimentazione umana il latte proveniente dagli allevamenti ricadenti nella zona di protezione e i prodotti derivati ottenuti da latte prodotto dopo il 15 giugno, il divieto di movimentazione di bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame allevati per la produzione alimentare, oltre al divieto di pascolo e di utilizzo dei foraggi provenienti dalla stessa area.

Il Centro operativo comunale resterà attivo in modalità ristretta per continuare il monitoraggio della situazione.

Il Comune sollecita l’Arpa sugli esiti delle analisi

L’Amministrazione ha inoltre invitato Arpa Sicilia a trasmettere al più presto gli esiti delle analisi sui campioni di terreno, indispensabili per valutare l’eventuale revoca definitiva delle residue misure precauzionali o l’adozione di ulteriori provvedimenti qualora si rendessero necessari. Il Comune sottolinea che le limitazioni ancora in vigore sono adottate esclusivamente in via precauzionale e potranno essere modificate o eliminate sulla base dell’evoluzione del quadro ambientale e dei risultati dei controlli ancora in corso.