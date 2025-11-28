Il Marsala Futsal in terra campana torna in Campionato contro Junior Domitia

Il Marsala Futsal 2012 torna in corsa per il Campionato A2 Girone D dopo l’uscita dalla Coppa Divisione contro un forte Cosenza. Questa volta la trasferta è campana sabato 29 novembre, si scende sul parquet contro la Junior Domitia alle ore 15. Le parole del pre-gara, con un commento anche sull’ultima sfida contro i calabresi, è affidato a Pietro Bonafede: “Contro Cosenza è stata una gara dura come ci aspettavamo ma rispetto alle ultime, soprattutto contro Gear e Messina, abbiamo combattuto di più dimostrando al nostro pubblico che quando lottiamo possiamo dare delle grandi soddisfazioni; contro il Cosenza, di categoria superiore alla nostra, al di là del risultato. Contro Junior Domitia sarà una gara ostica, in un campo tosto ma ci stiamo preparando per affrontare al meglio la gara”. E sulla forma fisica e mentale, visto che i ragazzi di Mister Rafa Torrejon, ancora fisicamente assente in panchina, hanno avuto qualche défaillance, Bonafede dice: “Stiamo bene e sicuramente andremo a Napoli per lottare e portare a casa risultati positivi”.

A lui fa eco il portiere Simone Vallarelli, uno dei protagonisti, assieme al collega Nicolas Cosenza e a tutto il gruppo, del match di Coppa Divisione: “E‘ stato un bell’evento, perchè ha premiato il lavoro fatto negli anni dalla società per il Calcio a 5 cittadino, visto che è la prima volta che una squadra della massima serie arriva a Marsala. Un grande lavoro da parte di tutto lo staff, di tutti noi. Non siamo riusciti a passare il turno ma dobbiamo accantonare questa esperienza perchè ci aspetta una trasferta impegnativa a Castel Volturno”. E su Junior Domitia Vallarelli ne è sicuro: “Ci stiamo preparando intensamente analizzando la squadra che incontreremo. Conosciamo il valore dei nostri avversari, fatta di giocatori d’esperienza e giovani interessanti; il nostro è un Campionato equilibrato, tutti possono vincere con tutti e tutti perdere con tutti. Ma battaglieremo sul campo per vincere, dando ogni goccia di sudore”. A dirigere la gara della settima giornata di A2: Andrea Pulimeno (sez. Roma 1) Arbitro 1, Andrea Cattaneo (sez. Civitavecchia) Arbitro 2, Michelangelo Arminio (sez. Nola) crono.