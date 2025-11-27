Marsala, i funerali di Paola Danila Tranchida in Chiesa Madre

I funerali dell’avvocata Paola Danila Tranchida, scomparsa tragicamente in un incidente domestico, avranno luogo nella Chiesa Madre di Marsala, il 29 novembre alle ore 11:00. La camera ardente è stata allestita in contrada Bufalata, 333. Nel frattempo i medici di medicina legale stanno disponendo l’autopsia sul corpo della legale morta a 38 anni, figlia del noto avvocato Diego Tranchida e della professoressa ed ex assessora Antonella Genna, così come disposto dalla Procura della Repubblica al fine di accertarne le più precise cause del decesso.