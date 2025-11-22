E’ deceduta l’avvocata marsalese Paola Danila Tranchida

È venuta improvvisamente a mancare Paola Danila Tranchida, stimata avvocata del Foro di Marsala.

Apparteneva ad una famiglia di professionisti: il padre, l’Avvocato Diego Tranchida, è un noto legale dell’Avvocatura locale è sato più volte consigliere comunale ed assessore.

La madre, la professoressa Antonella Genna, ha rivestito la carica di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Marsala.

Paola Danila Tranchida, già Vice Presidente della Sezione Marsalese dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, lascia un ricordo splendido di sé: il garbo che contraddistingueva il suo agire hanno consolidato la stima e il rispetto di tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Ai genitori e ai fratelli Massimiliano, Raffaello e Gabriele, le più sentite condoglianze dalla nostra redazione e dalla casa editrice.