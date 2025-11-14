Distese di rifiuti a Marsala, i residenti: “Riceviamo intimidazioni”. VIDEO

Un’enorme distesa di verde piena di rifiuti. Viene svelata dalle telecamere del Tgr Sicilia perchè i residenti si sono rivolti al notiziario per denunciare le intimidazioni. Ne avevamo anche scritto anni fa, nel 2022 (QUI) e oggi ci ritroviamo a raccontare un nuovo capitolo di questa triste vicenda di incivili che commettono reati ambientali senza che vengano fermati. Sul fronte, per il vero, la Polizia Municipale ha fatto tanto, ma a quanto pare è ancora troppo poco.

GUARDA IL SERVIZIO

Accade in terreni agricoli trasformati in discariche abusive di rifiuti, spesso pericolosi. Nelle campagne di Madonna Alto Oliva uno scempio: rifiuti di ogni tipo abbandonati a deturpare il paesaggio ma soprattutto a danneggiare la salute. Gli abitanti denunciano: “Ho avuto paura, io e il mio compagno siamo intervenuti, insieme ad un vicino di casa, perchè una persona che abbandonava rifiuti ci ha inveito contro quando cercavamo di fermarlo”. Questa è una situazione che purtroppo si ripete da decenni e che continua ed ora i residenti sono stanchi di subire violenza in un territorio dove ci sono molti ulivi e molte viti, piene di rifiuti tossici e di scarto industriale, sfabbricidi, tanto amianto. E’ evidente che lì vadano a scaricare tutto a bordo di camion o mezzi a tre ruote. Ci sono anche i segni di tre scavi: qualcosa è stato celato sottoterra? A supportare gli abitanti della zona, anche il Circolo Legambiente Marsala-Petrosino: “Il materiale di questo tipo quando viene bruciato, finisce nelle falde acquifere e questo porta ad aumentare il tasso tumorale che nella nostra Città è alto”.