A Salaparuta donata copia della Costituzione a neo diciottenni

Nell’aula consiliare del Comune di Salaparuta, il sindaco Michele Saitta e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella hanno consegnato copia della Costituzione a 13 neo diciottenni della Città. Il Vescovo ha dapprima presieduto la celebrazione eucaristica in chiesa madre, concelebrata da padre Giovanni Butera. «La Costituzione come cittadini e il Vangelo, invitandovi ad accoglierli come guida per i vostri passi, stella polare che indica la meta – ha detto il Vescovo nel suo intervento – quale meta? La Costituzione votata e approvata nel 1948, pensata e scritta trovando la convergenza di sensibilità diverse, pensando al futuro, capace di resistere ai cambiamenti d’epoca. La Costituzione ci ricorda come è importante associarci per non vivere individualisticamente e da rassegnati». Il Vescovo ha detto ai giovani presenti nell’aula consiliare che «bisogna imparare a custodire la casa comune», e ha richiamato l’articolo 3 della Costituzione che, con l’aggiornamento del 2022, allarga alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. A Salaparuta è il secondo anno che si consegna la Costituzione a neo diciottenni da un’idea del Vescovo.