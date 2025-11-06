Marsala e gli eventi “Città della Pace”: si inaugura la Piazza del Monumento ai Mille￼

Prosegue a Marsala il percorso “Città della Pace”, un itinerario culturale, sociale e simbolico che accompagnerà la città fino alla prossima primavera. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Scuole, Associazioni, Istituzioni civili e militari, si inserisce nel più ampio progetto di trasformazione urbanistica e sociale che la città sta vivendo, con l’obiettivo di unire memoria, arte, sport e solidarietà. Il primo grande appuntamento è fissato per il 20 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Il Teatro Impero ospiterà l’evento “Oltre il Silenzio – Concerto per i Diritti Negati”, promosso dal Movimento Artistico Culturale e dai Paninari di Marsala, con il patrocinio del Comune e l’adesione di numerosi artisti, gruppi musicali, associazioni e club service. Una serata di arte e solidarietà dedicata ai bambini vittime di guerre e violenze: l’intero ricavato sarà devoluto a Save the Children, a sostegno dei piccoli di Gaza. Nella stessa giornata, Marsala aderirà all’iniziativa Anci/Unicef “Go Blue”, illuminando di blu Palazzo VII Aprile per riaffermare l’impegno a favore dei diritti di bambini, bambine e adolescenti. Il mese di dicembre segnerà un altro passo simbolico nel cammino della città: sarà infatti inaugurata la rigenerata piazza del Monumento ai Mille, che assumerà ufficialmente il nome di Piazza Unità d’Italia, e prenderanno il via i lavori di riqualificazione a Capo Boeo. Sempre a dicembre, il calendario del percorso “Città della Pace” prevede due appuntamenti di rilievo: il 7 dicembre la manifestazione commemorativa dei Bersaglieri e, il 15 dicembre, l’atteso arrivo a Marsala della “Fiamma Olimpica”, simbolo di amicizia, talento e creatività.