Marsala, allarme sicurezza: la sindaca Patti convoca il tavolo in Prefettura

Le recenti dichiarazioni della sindaca di Marsala, Andreana Patti, intervengono con decisione su alcuni episodi di violenza che, nelle ultime settimane, hanno alimentato crescente preoccupazione tra i cittadini e acceso il dibattito sul tema della sicurezza urbana. “Si tratta di episodi gravi che meritano attenzione e sui quali è necessario fare piena luce. Ogni forma di violenza va condannata con fermezza, senza distinzioni e senza esitazioni”, ha affermato la prima cittadina, sottolineando la necessità di un’azione chiara e senza ambiguità da parte delle istituzioni. La sindaca ha evidenziato come il susseguirsi di fatti recenti abbia contribuito a creare un clima di inquietudine nella comunità: “Negli ultimi mesi diversi fatti hanno alimentato un clima di preoccupazione tra i cittadini. È un segnale che non possiamo sottovalutare”.

Un richiamo che punta a mantenere alta l’attenzione sul territorio e a rafforzare le misure di prevenzione. Nel suo intervento, Patti ha voluto anche ribadire l’identità della città e la necessità di reagire in modo compatto: “Marsala è una città aperta, laboriosa e civile e ha il dovere di reagire con determinazione a qualsiasi episodio che metta a rischio la sicurezza delle persone e la serenità della nostra comunità”. Sul piano operativo, la sindaca ha annunciato la sua partecipazione a un imminente tavolo tecnico in Prefettura a Trapani, dedicato proprio al tema della sicurezza territoriale. Un incontro che vedrà coinvolte tutte le autorità competenti e che sarà finalizzato al rafforzamento delle strategie di controllo e prevenzione. “Nei prossimi giorni parteciperò a un tavolo tecnico operativo convocato in Prefettura a Trapani, dedicato alla sicurezza nel territorio. Sarà un momento di confronto e coordinamento con tutte le autorità competenti per rafforzare le azioni di prevenzione e tutela del territorio”, ha spiegato Patti. La sindaca ha infine ribadito un principio centrale della sua posizione istituzionale: “La sicurezza, la legalità e il rispetto della persona devono restare punti fermi della nostra comunità”, indicando questi valori come base imprescindibile per la convivenza civile e per la risposta delle istituzioni alle criticità emerse.