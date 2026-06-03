Petrosino, fede e comunità per Maria SS delle Grazie, Patrona della città

Si sono conclusi con grande partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie, Patrona della Città di Petrosino. Per diversi giorni la comunità petrosilena ha vissuto intensi momenti di fede, condivisione e aggregazione, prendendo parte alle numerose iniziative religiose, culturali, sportive e di intrattenimento che hanno animato il territorio. Grande successo hanno riscosso gli spettacoli, gli eventi dedicati alle tradizioni popolari, le esibizioni artistiche e sportive, così come gli stand enogastronomici e artigianali che hanno valorizzato le eccellenze locali.Particolarmente emozionante è stata la giornata conclusiva, culminata con la Solenne Processione di Maria SS delle Grazie per le vie cittadine e con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che hanno richiamato una presenza numerosa e partecipata.

«La straordinaria affluenza registrata durante tutti i giorni dei festeggiamenti conferma quanto sia forte il legame della nostra comunità con la Patrona e con le tradizioni che rappresentano la nostra identità – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi –. Ringraziamo Don Carmelo Caccamo, il Comitato organizzatore, la Parrocchia, le associazioni, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Come Amministrazione Comunale continueremo ad essere al fianco di queste iniziative, sostenendo con convinzione gli eventi che rafforzano il senso di appartenenza, promuovono la cultura locale e favoriscono la partecipazione della comunità». L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti i cittadini e ai visitatori che hanno preso parte ai festeggiamenti, contribuendo a rendere ancora una volta la Festa della Patrona un momento di unità, devozione e orgoglio per l’intera comunità petrosilena