“Oltre il Silenzio”, a Marsala la musica protagonista per i diritti dell’infanzia e per Gaza. VIDEO

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il prossimo 20 novembre, il Teatro Impero di Marsala ospiterà “Oltre il Silenzio – Concerto per i Diritti Negati”, un grande evento di solidarietà e impegno civile aperto a tutta la cittadinanza. La manifestazione nasce da una proposta congiunta del Movimento Artistico Culturale (MAC) e del gruppo “I Paninari”, che ha trovato piena condivisione da parte dell’Amministrazione comunale che fornisce il proprio patrocinio. L’intero incasso della serata, in programma alle ore 21, sarà devoluto a Save the Children a sostegno dei bambini coinvolti nel conflitto di Gaza e in altre emergenze umanitarie.

L’ideatore della manifestazione è Walter Giacalone, co-fondatore del gruppo I Paninari, che racconta così la genesi dell’iniziativa: “Tutto è iniziato con un mio post su Facebook, questa estate, in cui ricordavo gli anni ’80 e mi meravigliavo di come allora la musica intervenisse anche a livello socio-politico, con eventi come Use for Africa, Musicaitalia per l’Etiopia o il Live Aid. Ho pensato che oggi, più che mai, in un periodo come questo, con un genocidio in corso, l’arte e la musica dovrebbero far tuonare le chitarre e non i cannoni. Il sindaco, leggendo il post, mi ha contattato perché ha condiviso quelle riflessioni e così ho messo velocemente in moto la collaborazione con il MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala. Gregorio Caimi e Salvatore Sinatra hanno subito raccolto l’idea e da lì è nato l’evento del 20 novembre. L’obiettivo è portare avanti un aiuto concreto ai bimbi di Gaza e non solo”.

Giacalone ha poi voluto ringraziare chi ha contribuito all’organizzazione: “Un grazie particolare allo staff del sindaco, e in particolare a Flavia Sammartano, che ha lavorato con noi costantemente. Un sentito grazie anche agli artisti presenti che saliranno sul palco a titolo gratuito sposando la causa. L’Italia nella sua storia si è sempre divisa, dai guelfi ai ghibellini, dai fascisti ai comunisti, dai milanisti agli interisti, ma noi non vogliamo creare un evento politicizzato, bensì umanizzato. Mettiamo da parte le bandiere per aiutare il popolo di Gaza con la forza dell’arte”. La serata vedrà alternarsi mini-concerti e intermezzi teatrali sul palco del Teatro Impero di: Vincenzo Scardino, I Musicanti, Coro Officina Artistica Carpe Diem, Michele Pantaleo, Cico Messina, Friends will be Queen, “Un secolo di canzoni” di Gulino, Mocata e Sciacca. Accanto alle performance musicali, il pubblico assisterà a momenti di teatro e narrazione con Giacomo Frazzitta, Chiara Putaggio e Maurizio Favilla. Il sindaco Massimo Grillo ha ben accolto l’iniziativa: “Si tratta di un punto di partenza fondamentale per realizzare un evento che rientra appieno nel programma Marsala Città della Pace, arricchito anno dopo anno. La celebrazione di questa ricorrenza vuole anche ribadire l’urgenza di tutelare tutti i bambini vittime di guerre, carestie e violenze, inclusi quelli di Gaza”.

Il coordinamento dell’iniziativa è curato dall’assessore Donatella Ingardia e dalla dirigente Giovanna Basiricò. Numerose le associazioni e le realtà cittadine che hanno aderito: Lions, Rotary e Kiwanis, Il Mare Colore dei Libri, Fermenti, La Città che Vorrei, Banca Marsalese della Memoria, Carpe Diem, I Musicanti, Multiverso Edizioni, Navarra Editore, Manolo Linares – Comunicazione Visiva e I Paninari. Media partner dell’iniziativa: Itacanotizie e Marsala C’è.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE

Walter Giacalone

Massimo Grillo

Salvatore Sinatra

Gregorio Caimi

Spot “Oltre il Silenzio – Concerto per i Diritti Negati”